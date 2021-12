The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: trapelate alcune meccaniche di gioco?

Inutile ribadire l’ovvio, The Legend of Zelda Breath of the Wild, quando uscì su Nintendo Switch nel 2017, segnò un’evoluzione del concetto di mappa open-world e di interazione con gli elementi ambientali. Da un vero e proprio successo, non poteva che nascere un sequel, di cui purtroppo non conosciamo nemmeno il titolo ma di cui ci è stato mostrato un breve trailer durante l’E3 2021.

Sebbene sia stato breve il filmato per il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, abbiamo potuto osservare incredibili scorci sul mondo di gioco e sulle nuove meccaniche che verranno introdotte. Recentemente, molto inaspettatamente, Gamereactor ha scoperto dei brevetti depositati dalla Grande N, i quali farebbero un po’ di luce sulle meccaniche nuove a cui abbiamo assistito lo scorso giugno.

I tre brevetti in questione descriverebbero in dettaglio una meccanica a testa, di cui per altro siamo a conoscenza dato che erano tutte e tre presenti nel trailer di presentazione:

Link potrà salire da una piattaforma di base ad un’altra sopraelevata passandoci attraverso e, quindi, smaterializzandosi;

Abilità di riavvolgimento che consentirà ai giocatori di mirare ad oggetti specifici ed invertire il loro movimento, riavvolgendo, appunto, il tempo;

Caduta libera di lunga durata che, secondo il brevetto, è solo una tipologia di caduta; le altre saranno “Caduta normale”, “Immersioni”, “Cadute a bassa velocità” e “Cadute ad alta velocità. Durante la fase di caduta, come si può evincere dai diagrammi, si potrà assumere una posa per scagliare una freccia con l’arco.

Sostanzialmente, queste tre nuove meccaniche, esclusive di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, non sono nient’altro di nuovo rispetto a ciò che abbiamo già potuto osservare dal trailer. Almeno, di ciò, adesso disponiamo di un approfondimento che può farci riflettere sulle numerose novità che, siamo speranzosi, questo Breath of the Wild potrà offrirci al momento della sua uscita.

Attualmente, il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild, come segnalato durante l’E3 2021, è provvisto di una finestra di lancio, che copre tutto l’anno 2022 (è probabile che esca durante le festività natalizie o nei primi mesi del 2023). In attesa di ulteriori informazioni, noi vi ricordiamo che per ogni aggiornamento non di GamesVillage vi terremo al corrente!