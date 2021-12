Halo Infinite: disponibile l’aggiornamento con le playlist e nuove sfide in arrivo

L’ aggiornamento più recente di Halo Infinite ha aggiunto Team Slayer, Free-For-All, Tactical Slayer (aka SWAT) e Fiesta come playlist regolari. Tuttavia, questo è solo un primo passo: il team ha piani a lungo termine per playlist di base e rotazionali, modalità di gioco ed esperienze di matchmaking migliorate.

Sono state apportate alcune modifiche interessanti anche alla playlist classificata, aumentando la priorità per gli incontri di abilità individuali ravvicinati per i giocatori di livello più alto. Anche la regola di matchmaking di Big Team Battle è stata modificata per dare priorità alle partite con una latenza inferiore. Il timeout per il matchmaking complessivo ora è di 10 minuti, il che dovrebbe aiutare i giocatori più esperti a trovare le partite. Lo sviluppatore sta anche rinnovando le attuali sfide. I requisiti per la Ultimate Challenge settimanale sono stati ridotti, che applica anche diverse sfide specifiche per modalità e attività. Quest’ultimo ha anche visto alcune Sfide rimosse o pesate più in basso nel pool, mentre il peso delle Sfide generali è ora più alto. Sono state anche aggiunte nuove sfide basate sulle proprie prestazioni. Lo sviluppatore ha anche affrontato le sfide dell’evento e il problema della loro inclusione nel pool delle sfide settimanali (il che ha portato i giocatori a non riceverle nemmeno mentre un evento era in corso). Questi ora arriveranno più frequentemente e il numero totale di Sfide evento fornite in una settimana sarà aumentato.

Ulteriori informazioni sui cambiamenti imminenti verranno rivelate quando Fracture: Tenrai sarà di nuovo attivo il 4 gennaio 2022. Infine, per commemorare HCS Raleigh, il primo grande evento di eSport per il titolo, è possibile ottenere doppi XP dalle sfide specifiche classificate dal 14 dicembre al 20 dicembre. Questo significa che le sfide che possono essere completate solo in modalità classificata saranno presenti nel proprio pool di sfide.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.