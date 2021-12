Unplugged: il titolo è disponibile su PC VR con un brano inedito degli Steel Panther

Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in realtà virtuale del gruppo globale Koch Media e Anotherway, hanno pubblicato il gioco musicale VR acclamato dalla critica Unplugged su PC VR (compatibile solo con headset Valve Index Controller). Il lancio è accompagnato da un aggiornamento gratuito sia su Meta Quest che su PC VR che introduce una canzone esclusiva, realizzata appositamente per il titolo, dagli Steel Panther. Unplugged è stato lanciato per la prima volta su Quest nell’ottobre di quest’anno ed è stato accolto con un feedback molto positivo dalla community e da rinomati specialisti di realtà virtuale.

Unplugged è tutto incentrato sul “rockeggiamento” su un palco virtuale, che non potrebbe essere più adatto all’inimitabile front-man Satchel degli Steel Panther. Avere lui come mentore nel gioco, per guidare i giocatori nel loro cammino verso la fama, eleva l’aspetto e l’atmosfera rock ‘n roll di Unplugged. Gli Steel Panther hanno compiuto un ulteriore passo in avanti creando “Unplug Yourself”, una canzone su misura per il gioco, un sogno che diventa realtà per Anotherway. Hanno dichiarato:

Siamo oltremodo entusiasti che gli Steel Panther abbiano creato una canzone per noi. Come fan di vecchia data della band, avere Satchel nel tutorial è stato un grande traguardo. Non ci saremmo mai aspettati di estendere la relazione al punto in cui gli Steel Panther avrebbero composto una canzone su misura per Unplugged! Incarnano perfettamente lo spirito del gioco e siamo molto felici di continuare a lavorare con loro.



Oltre ad un’esclusiva canzone degli Steel Panther, l’aggiornamento include anche un nuovo livello di difficoltà “Easy Peasy” per entrambe le piattaforme. La versione PC VR di Unplugged include anche tutti gli aggiornamenti rilasciati in precedenza. Per tutti i giocatori di Quest 2, Unplugged ora supporta la realtà mista tramite Quest Pass, che consente loro di fondere il palcoscenico virtuale del gioco con il loro soggiorno. Salire sul palco e vedere la tua famiglia e i tuoi amici tifare per te mentre suoni è una combinazione perfetta che arriva al momento giusto per le vacanze.