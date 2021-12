Nintendo Switch: ecco le offerte di Natale sull’eShop

Durante le Offerte di Natale, oltre 1000 giochi per Nintendo Switch saranno scontati fino al 75%. I saldi sul Nintendo eShop iniziano giovedì 16 dicembre alle 15:00 italiane e terminano martedì 30 dicembre alle 23:59. C’è una varietà di giochi in sconto per coloro che amano giocare online o con i loro amici e familiari. Chi vuole può ballare sugli ultimi successi musicali e condividere un po’ di divertimento, oltre a tener traccia delle proprie prestazioni e calorie in Just Dance 2022.

Oppure potrà preparare la sua astronave per la partenza, ma uno o più giocatori scelti a caso sono impostori decisi a uccidere tutti quanti in Among Us. O forse potrebbe fare un viaggio nel Regno delle Cipolle mettendo insieme una squadra di chef nella classica modalità cooperativa o giocando online fino a un massimo di quattro giocatori in Overcooked! 2.

C’è anche molto in serbo per coloro che preferiscono un’avventura in solitaria. Come per esempio provare a salvare la colonia Halcyon mentre si guidano i compagni e si esplora la galassia in The Outer Worlds. Oppure aiutare i ribelli a liberare il mondo dal dominio di Shinra come Cloud Strife, mentre si affronta il passato perduto di Strife in Final Fantasy VII. Mentre per coloro che vogliono rivivere i classici giochi di Sonic e sfrecciare attraverso nuove zone e rivisitazioni di livelli del passato pieni di segreti e sentieri nascosti mai visti prima possono farlo in Sonic Mania.

E in Mario + Rabbids Kingdom Battle, la più improbabile squadra di eroi combatte attraverso quattro mondi contorti in combattimenti dinamici a turni, enigmi impegnativi e nemici imprevedibili per riportare l’ordine nel Regno dei Funghi. Dai un’occhiata, di seguito, ad alcuni dei titoli in offerta su Nintendo Switch e vai al Nintendo eShop