Scarlet Nexus: nuovo aggiornamento gratuito

Quest’oggi ci sono novità da parte di Bandai Namco sul loro titolo Scarlet Nexus. Il titolo dopo un enorme successo ha ricevuto anche un adattamento anime ancora in corso.

Da ora potete mostrare in tutta New Himuka le vostre nuove abilità indossando outfit (costumi e armi) creati in collaborazione con Daisuke Richard e dal nome “Youth Attire”.

In aggiunta al nuovo DLC un nuovo aggiornamento gratuito porta una nuova feature chiamata “Vision Simulator” che consente di rigiocare i boss, combattuti nella storia principale o nelle missioni sfida, con un livello di difficoltà selezionabile tra “Principiante”, “Novizio” e “Maestro”.

La difficoltà più alta garantirà un’esperienza più intensa capace di mettere alla prova le abilità dei giocatori che hanno completato la storia principale.

Sono anche state aggiunte 4 nuove varianti di Estranei, ognuna con un nuovo tratto che dovrete capire e sconfiggere. Con l’aggiornamento gratuito, lo shop darà anche il benvenuto a nuove sfide, costumi e oggetti.

Per chi non lo conoscesse nel titolo viviamo in un futuro molto lontano, dove la scoperta di un ormone psionico all’interno del cervello umano, capace di dare alle persone poteri extra-sensoriali, ha cambiato il mondo. Tuttavia, all’alba di questa nuova era per l’umanità, una nuova minaccia è giunta dal cielo: schiere di folli mutanti noti come Estranei, affamati di cervelli umani.

L’umanità, per sopravvivere all’arrivo di un nemico quasi del tutto immune alle armi convenzionali, è dovuta ricorrere a misure estreme. L’unica speranza per impedire lo sterminio del genere umano erano gli psionici, persone dotate di abilità extra-sensoriali straordinariamente sviluppate. Da allora, gli psionici sono stati selezionati e reclutati dalle Forze di Soppressione Estranei (FSE), l’ultima linea difensiva dell’umanità.

Vivete la storia dei due protagonisti, Yuito e Kasane. Yuito Sumeragi, è una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico o quella di Kasane Randall, una giovane promessa i cui incredibili poteri le hanno procurato grande notorietà tra le FSE

Il titolo è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC