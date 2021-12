Leggende Pokémon Arceus: un nuovo trailer mostra personaggi inediti

Durante la giornata di oggi sono uscite novità riguardanti Leggende Pokémon Arceus, l’ultimo gioco di Gamefreak, e non solo stiamo parlando di un trailer nuovo di zecca, ma contiene anche informazioni molto succulenti. Per prima cosa, il trailer non contiene nuovi pokémon o forme alternative, ma bensì personaggi della storia mai visti prima: abbiamo due figuri importanti i cui ruoli vi faranno risuonare qualcosa:

Team Diamante: ebbene si, il Team Diamante è uno dei due grandi clan della regione di Hisui, e il loro capo, Damon, ha subito attirato l’attenzione dei fan per via dei suoi sgargianti colori degli abiti quasi legati a Dialga, il pokémon leggendario del tempo. Non sembrano essere coincidenze, ma sarà meglio attendere prima di saltare a conclusioni affrettate. Team Perla: come il Team Diamante, anche loro hanno un capo di nome Perula, la quale è senz’altro vestita a ricordo del pokémon leggendario Palkia, il sovrano dello spazio. Ancora non abbiamo capito quali siano le loro intenzioni all’interno della storia, ma entrambi hanno menzionato qualcosa di particolare.

Più volte nel trailer parlano di un certo Sommo Sinnoh, e la cosa ha catturato l’attenzione di tutti. Il sospetto è che in realtà questo sia il nome che hanno attribuito ad Arceus, il pokémon Primevo, ma i dubbi comunque restano. Non mancano anche i mercanti della ditta Ginkgo, la quale è una specie di collaborazione in cui potrete scambiare/comprare/vendere oggetti al giusto prezzo. I membri presentati sono due, ossia Jinkor e Ethelo, ma nient’altro. Con il recente trailer del Voltorb di Hisui e le continue notizie riguardanti Leggende Pokémon Arceus, è giusto pensare che tra non molto avremo qualche reveal di grossa portata, siccome il lancio ufficiale del gioco avverrà in a malapena un mese, il 28 gennaio 2022, e questa grande notizia sta mandando fuori testa i giocatori di Pokémon, i quali potranno provare un nuovo tipo di avventura.