Horizon Forbidden West si mostra anche in versione PS4

Horizon Forbidden West è uno dei titoli che più si aspetta per il 2022 ormai alle porte. Sicuramente l’attesa per il debutto di Aloy su PlayStation 5 è tanta, ma sappiamo che la cacciatrice arriverà anche sulla “vecchia console” di casa Sony. Proprio per questo Guerrilla Games ha voluto far vedere ai propri fan che il gioco girerà alla grande anche su PlayStation 4.

Come potete infatti notare sull’account Twitter ufficiale della casa di sviluppo di Amsterdam, sono stati pubblicati quattro screenshot proprio della versione per PlayStation 4. Si notano due ambienti diversi, uno che esalta il verde della vegetazione in mezzo alla foresta e uno con i colori più caldi del deserto. In mezzo, oltre ovviamente alla nostra protagonista, le macchine che contraddistinguono l’opera di Guerrilla Games. Gli sviluppatori assicurano che il gioco sarà d’impatto sia visivamente che ludicamente anche su PS4.

Potete vedere i quattro screenshot qui sotto.

Ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile sul PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 18 febbraio 2022, e in quest’ultimo periodo diverse volte Guerrilla Games ha mostrato novità e spiegato caratteristiche del nuovo episodio, con ultimo il trailer ai recenti The Game Awards 2021; sono state poi svelate abilità e punti deboli delle macchine e gli sviluppatori hanno spiegato come si crea un mondo autentico, ricco di avventure, culture e opportunità.