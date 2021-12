Nintendo Indie World: ecco cosa è stato mostrato

Annunciato ieri, si è da poco concluso il Nintendo Indie World, evento in streaming di una ventina di minuti in cui sono stati mostrati i titoli indipendenti che arriveranno su Switch.

Il primo gioco ad essere mostrato è Sea of Stars, JRPG in sviluppo da parte di Sabotage Studio (di The Messanger) che si rifà ai classici del genere, con tanto di musiche di Yasunort Mitsuda (di Chrono Trigger e Xenogears). Il filmato mostra i protagonisti Zale, Valere e Garl tra combattimenti, dungeon e la mappa di gioco. Arriverà dunque anche su Switch, nelle vacanze di Natale 2022.

Il secondo gioco ad essere mostrato è invece Aliisha, sviluppato dalla taiwanese Undercore per PQube, ed è un titolo co-op con protagoniste due sorelle in arrivo come esclusiva console Switch a primavera 2022. Dopodiché i fratelli di Robust Games hanno annunciato Loco Motive, avventura/puzzle old style pubblicata da Cucklefish con tre protagonisti che arriverà su Steam e Switch in estate 2022.

Poi è il turno di After Love Ep, una novel sull’amore, la musica e l’amicizia ispirata allo stile giapponesi ed ambientata a Jakarta. Sviluppata da Fellow Traveller (di Coffe Talk), viene svelata con questo trailer qui sotto ed arriverà su PC, PlayStation e Switch in estate 2022.

Dungeon Munchies è un side-scroller in 2D in cui si veste i panni di un personaggio morto che torna in vita per combattere mostri e per poi farne piatti, in arrivo oggi su Switch, mentre Bedtime Digital Games annuncia l’action adventure in solo o co-op Figment 2: Creed Valley su Nintendo Switch, rendendolo disponibile da oggi.

Il gioco da tavolo/party game Let’s Play! Oink Games arriverà su Switch da oggi come esclusiva console, e poi viene mostrato Endling: Extinction is Forever, l’avventura stealth con la volpe e i suoi cuccioli, in arrivo su Switch a primavera 2022. Il gioco con skate e tanta personalizzazione, OlliOlli World (uscita 8 febbraio 2022) di Private Divisione e Roll7, torna a mostrarsi con un overview trailer.

Wayforward mostra un nuovo trailer del beat ‘em up River City Girls 2, mostrando con il trailer le tante novità, a partire dai 6 personaggi selezionabili. Sarà disponibile su Switch da estate 2022.

Nella parte finale viene prima mostrata una carrellata di giochi: Parkasaurus, Don’t Starve Togheter, Chikory: a colorful Tale, Baby Storm, Grime, Gerda: A Flame in Winter, Timelie e Behind The Frame. Ma il finale è tutto per Omori, GDR horror psicologico di culto, che arriverà su Switch in primavera 2022.

Qui sotto potete vedere l’intera live.