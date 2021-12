Bethesda: ecco i giochi del 2022 dell’azienda

L’inizio del 2022 si avvicina sempre di più, e Bethesda è felice che i suoi clienti e fedeli giocatori siano felici di dare un contributo rimanendo fedeli acquirenti dei loro prodotti. Il 2021 non ha portato di certo le migliori aspettative, ma questo era in programma poiché la vera intenzione della compagnia era quella di spingere per il prossimo anno, e infatti ci sono una marea di giochi emozionanti che ci attenderanno. Tra quelli che già sappiamo, Bethesda ce li ricorda tutti, dalle novità più fresche ai titoli più longevi come The Elder Scrolls Online:

Ghostwire: Tokyo di Tango Gameworks Redfall: Redfall è un FPS cooperativo a esplorazione libera di Arkane Austin, il pluripremiato team di Prey e Dishonored. In linea con la dedizione di Arkane a mondi accuratamente realizzati e a meccaniche di gioco creative, Redfall porta il caratteristico gameplay dello studio nei generi di azione cooperativa e FPS. Starfield: noto anche come il primo nuovo universo in 25 anni di Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crei il personaggio che desideri ed esplori con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per svelare il più grande mistero dell’umanità. Vengono anche proposti i titoli classici anche nel 2022. The Elder Scrolls Online vedrà una nuova avventura della durata di un anno, mentre Fallout 76 proporrà la sua prima escursione oltre i confini della Virginia Occidentale in Spedizioni: Il Pitt.

Il prossimo anno di Bethesda sarà emozionante, e non vediamo l’ora di scoprire di più.