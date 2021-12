FIFA 22: Mkers sono gli unici al mondo con due squadre nella Season Cup

Dopo gli ottimi risultati ottenuti durante l’ultima competizione, il team dei Mkers composto da Oliver Uttgren (Oliboli) e Mattias Tolinsson (xOpTolle) si è qualificato nella top 32 del Team of The Season Cup di FIFA 22. I due atleti hanno raggiunto il duo Daniele Paolucci (Prisipe) e Cosimo che facevano già parte dei migliori player per meriti sportivi.

Un traguardo assoluto, grazie alle performance e ai successi dei propri team, i Mkers sono gli unici al mondo con due squadre nella top 32 del Team of the Season Cup di FIFA 22 che si svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio 2022 a Londra.

Questo straordinario risultato è frutto dell’oculata strategia di costruzione del roster. Sapevamo dell’esistenza di un circuito nuovo 2vs2, per cui abbiamo deciso di creare il team Optolle/Oliboli grazie all’esperienza maturata nella Nazionale svedese e al loro legame di amicizia e sinergia di gioco.

Abbiamo scelto gli italiani come Masters e e il duo svedese per i qualifier, convinti che potessero qualificarsi senza problemi. E così è stato. Diego Hicham, eSport manager di Mkers

Questo avvenimento rappresenta una forte dimostrazione che alza la credibilità e l’affidabilità dei Mkers, che già si è affermata come la più importante azienda esports italiana a solamente 4 anni dalla sua creazione.