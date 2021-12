Splinter Cell: annunciato il remake della serie

Ubisoft ha annunciato di aver dato il via libera allo sviluppo di un remake del suo classico stealth, Splinter Cell di Tom Clancy. Annunciato sul sito web di Ubisoft, il remake sarà sviluppato dallo studio principale Ubisoft Toronto, e l’attesa è ora alle stelle. Sarà costruito da zero utilizzando il motore Snowdrop, che è la tecnologia utilizzata per i giochi The Division, l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora e il gioco Star Wars di Ubisoft, ancora senza titolo. In un’intervista pubblicata sul sito Web di Ubisoft, il produttore Matt West ha dichiarato:

“Penso che debba essere un remake anziché un remaster. Sebbene siamo ancora nelle primissime fasi di sviluppo, quello che stiamo cercando di fare è assicurarsi che lo spirito dei primi giochi rimanga intatto, in tutti i modi che hanno dato a Splinter Cell la sua identità.”

Parte del mantenere quel remake fedele all’identità della serie è che sarà un gioco lineare e non un mondo aperto simile a molti altri giochi Ubisoft. Per quanto riguarda il gameplay che avviene all’interno di quei livelli lineari, l’enfasi è ancora una volta sulla furtività, non sull’azione.

“È sicuro dire che molti di noi nel team sono puristi dello stealth, e siamo dietro quel livello di serietà quando si tratta di quel tipo di meccanica e quel genere di cose che vogliamo vedere in questo gioco“, afferma Chris Auty, il nuovo direttore creativo di Splinter Cell.

“E siamo molto, molto consapevoli di ciò che rende il classico Splinter Cell quello che è. È importante per noi preservare il senso di padronanza supportando i giocatori che osservano le situazioni, fanno i loro piani, usano i loro gadget e superano in astuzia il nemico in modo creativo per affrontare le sfide che si presentano. Idealmente, finiscono per uscire dall’altra parte senza che nessuno si sia accorto che eri lì. Questa è l’essenza di Splinter Cell.”