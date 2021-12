Riders Republic: trailer della stagione 1, Botta di Freddo

Da domani 16 dicembre inizia la stagione 1 di Riders Republic, lo sportivo di casa Ubisoft in cui si gareggiare in diverse discipline. Proprio per questo, la software house francese ha pubblicato il trailer della season che dà il via al primo anno di gioco. Ovviamente, visto il periodo, il nome Botta di Freddo non poteva essere più azzeccato, con l’arrivo di nuove gare, trick e attrezzatura per le festività natalizie.

Questa botta di freddo porta poi il nuovo sponsor Specialized, kit mistici con Jumbo Bike incluse ed eventi live a tempo limitato. I 20 livelli di ricompense possono essere sbloccati fino al 22 marzo 2022, dopodiché ci saranno altre due stagioni nel corso dell’anno, con la BMX in arrivo nella stagione 3. Qui sotto vi lasciamo al trailer della stagione 1 di Riders Republic.