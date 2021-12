Clid the Snail: le lumache non sono mai state cosi arrabbiate

Quest’oggi ci sono novità da parte di Koch Media & Weird Beluga Studio sono lieti di annunciare il rilascio di Clid the Snail.

Per chi non lo conoscesse, nel titolo siete in un mondo in cui l’esistenza dell’umanità è solo un lontano ricordo, vestite i panni di Clid, una lumaca ubriacona combinaguai esiliata dalla sua cittadella. Insieme a Belu, una leale e loquace lucciola, imparerete a conoscere una bislacca banda di emarginati e troverete quella che sarà la vostra nuova casa. Grazie a questo nuovo gruppo di amici, la vostra vita avrà un nuovo scopo: sterminare la misteriosa infestazione di bavosi che sta devastando la terra.

Con un focus narrativo e un approccio metodico e consapevole al combattimento, il titolo sfida i giocatori a sconfiggere la peste lumaca unendosi a una banda di reietti.

Ambientati in un mondo tetro ma bellissimo e pieni di puzzle e di armi molto particolari. Nel mondo di gioco gli abitanti usano spesso l’umorismo per tirare avanti, spesso con un umorismo che non tutti riescono a cogliere.

Il titolo è uno sparatutto dall’alto in cui la narrazione basata sui personaggi e il combattimento tattico sono al centro della scena. Attraverso Clid, vivrai una storia di esilio, amicizia e tradimento, e le avventure di una lumaca combinaguai in guerra con tutti. Esplora un mondo infido pieno di minacce e sfide, in cui il posizionamento strategico, la precisione nelle sparatorie e l’osservazione dei nemici sono essenziali per sopravvivere. Scopri la verità sull’infestazione di bavosi che sta devastando il mondo e salva la terra dalla rovina.

Il titolo è disponibile da oggi su PC sulla piattaforma Steam, al rilascio sarà disponibile anche per Nvidia Geforce Now