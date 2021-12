GTA Online The Contract è disponibile

Da oggi 15 dicembre è disponibile GTA Online The Contract, la nuova avventura per solo o in gruppo, con il ritorno del protagonista di Grand Theft Auto V Franklin Clinton, manager della F. Clinton & Partner, una “agenzia di soluzioni per celebrità” pronta a risolvere i particolari tipi di problemi che affliggono gli high rollers di Los Santos.

Personaggio di spicco, Dr.Dre (ricordiamo di come Snoop Dogg annunciò indirettamente la sua presenza nel titolo Rockstar), e a proposito di musica, proprio ieri vi avevamo parlato delle nuove stazioni radio, e non solo. Sul sito ufficiale potete leggere tutti i dettagli, qui sotto il trailer.