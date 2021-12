Kojima e Reedus parlano di un nuovo lavoro?

Nel mondo del gaming, nessuna figura riesce ad attirare attenzioni quanto Hideo Kojima: qualsiasi cosa dica, può tramutarsi in annuncio. Sappiamo bene anche di come sia amico di Norman Reedus, che ha dato volto e corpo a Sam Porter Bridges in Death Stranding. Quindi è automatico pensare ad una nuova collaborazione dei due, dopo aver visto il tweet del buon Hideo: ha finito di parlare online per un’ora proprio con il Darryl di Walking Dead, e dopo che non lo faceva da diverso tempo per giunta. Quest’ultima cosa fa comunque capire che la famosa figura sfocata di qualche settimana fa era più Yoji Shinkawa che Reedus stesso, però è inevitabile pensare che qualcosina sotto riguardo ad un qualsiasi nuovo annuncio possa esserci: da Silent Hill a qualche altra cosa su Death Stranding. O magari veramente era solo un’innocente chiacchierata tra amici.

Anche perché poi nel frattempo l’account Instagram di Kojima si è freezato, aprendo nuove ipotesi, Kojima ha fatto sapere di sentirsi come se fosse un uomo cancellato dal mondo, e Geoff Keighley gli ha risposto con un “Hopefully they won’t keep you silent for long!”, sperando quindi che non rimanga in silenzio per molto tempo. Si, proprio silenzio, da cui Silent Hill. Indubbiamente fantasticare su Kojima ci piace sempre, tanto.