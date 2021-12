Milogost Reczek: morto il doppiatore di Vesemir

È morto Milogost Reczek, il doppiatore forse più noto ai giocatori come Vesemir in The Witcher 3: Wild Hunt, è morto alla giovane età di 60 anni. L’emittente polacca tvn24 riferisce che l’attore nato a Breslavia stava combattendo contro il cancro da diversi anni e si è spento il 14 dicembre.

Descritto come una leggenda della scena della voce fuori campo polacca da fan e colleghi, Reczek ha doppiato una serie di personaggi iconici per vari doppiaggi polacchi. Era l’amico e mentore di Geralt Vesemir in The Witcher 3. All’interno della saga ha prestato la voce anche a diversi altri personaggi iconici, dando loro vita in maniera sorprendente nel doppiaggio autoctono dei videogiochi, e proseguendo il sodalizio con CD Projekt RED anche per Cyberpunk 2077, in cui ha interpretato Vik. Reczek ha anche interpretato molti personaggi famosi. Era la voce polacca di Obi-Wan Kenobi in Star Wars, Talos nei film Marvel e persino Homer Simpson nel doppiaggio polacco della serie I Simpson della Fox.

La notizia della morte di Reczek è stata accolta con sorpresa e tristezza non solo dai fan di The Witcher 3. L’utente di Reddit Finitoo, nel suo post, ha pianto la perdita di colui che molti utenti hanno definito il doppiatore più caratteristico della Polonia, mentre Twitter ha riconosciuto il suo contributo all’industria come uno dei grandi. Di seguito il tributo della società di audiolibri Storytel: