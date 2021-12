Diablo II Resurrected: ecco i dettagli della patch 2.4

Diablo II Resurrected è la versione aggiornata dell’opera videoludica realizzata da Blizzard nel 2000. Dell’opera originale, l’ultimo update è stato pubblicato esattamente 11 anni fa ed è stato l’ultimo ad apportare miglioramenti al bilanciamento di gioco. Proprio come successe con l’originale, il desiderio della software house era quello di modificare il bilanciamento: ecco che, quindi, possiamo aspettarci un cambiamento proprio con la patch 2.4.

Con la patch 2.4, Diablo II Resurrected introdurrà diversi miglioramenti al bilanciamento, varie ed entusiasmanti modifiche agli oggetti e altro ancora, tutto in arrivo prima dell’inizio della prima stagione ladder! Per saperne di più, vi consigliamo di visitare la pagina web del blog ufficiale di Blizzard. Il lancio dell’aggiornamento nasce dal bisogno che hanno espresso i fan di Diablo di vedere dei cambiamenti per rendere le loro configurazioni delle classi preferite ancora più divertenti e accessibili.

Come affermato da Blizzard, la software house ha già lavorato ad una marea di miglioramenti grazie ai feedback rilasciati dai giocatori fin dal giorno del lancio. La patch 2.4 apporterà un’infinità di modifiche alle abilità di tutte le classi dei personaggi, con l’obiettivo di espandere la diversità delle configurazioni e gli stili di gioco delle classi.

Inoltre, la patch 2.4 introdurrà nuove ricette per il Cubo Horadrico, modifiche agli oggetti e nuove parole runiche, nonché miglioramenti ai mercenari. Le nuove ricette per il Cubo Horadrico permetteranno di potenziare la qualità degli oggetti, in modo da aprire a nuove possibilità di configurazione, mentre le modifiche agli oggetti aggiorneranno i completi meno performanti per incentivarne l’utilizzo parziale o totale da parte dei giocatori.

Naturalmente, una delle funzionalità più gettonate per la quale i fan sono trepidamente in attesa è l’inizio della prima stagione ladder, anch’essa in arrivo all’inizio del prossimo anno. I giocatori potranno competere per un posto in classifica e potranno sbloccare una serie di parole runiche disponibili solo in modalità ladder.

Alla fine della stagione, i personaggi ladder verranno spostati in una versione del gioco non ladder per poter continuare a giocare fino all’inizio della prossima stagione con nuove ricompense. Vi ricordiamo che Diablo II Resurrected è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.