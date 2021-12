DNF Duel: il nuovo trailer è sulla Kunoichi

Arc System Works ha pubblicato vari trailer riguardanti i nuovi personaggi di DNF Duel come Hitman, Dragon Knight e, il più recente, Vanguard. Dal 17 dicembre sarà disponibile una beta aperta sulle piattaforme Sony che sarà attiva fino al 20 dicembre. Lo sviluppatore ha anche pubblicato un altro video dove presenta un nuovo personaggio.

Nel trailer la protagonista è Kunoichi che utilizza la tecnica Ninjutsu denominata Supernova e attacchi di fuoco inoltre si affida anche alla velocità per sopraffare i suoi nemici nel prossimo combattente di Nexon. Con questa combinazione può attaccare da lontano e isolare gli avversari. Oltre a lanciare kunai e ad usare vari tipi di armi, la Kunoichi può usare le evocazioni per sputare fuoco, scatenare proiettili di fuoco a mezz’aria e persino evocare un tornado infuocato. Il suo Super crea una spada infusa di fuoco che infligge molti danni ai suoi nemici. Sebbene la sua schermata di vittoria contenga cloni di se stessa, non è ancora chiaro se possono essere usati in combattimento o meno. Di seguito una panoramica del personaggio al di sotto del trailer in questione:

La supernova è arrivata!

Guarda la maestria di Kunoichi sia nella fiamma che nel Ninjutsu dimostrare ai suoi nemici perché è la vera erede delle Arti del fuoco nel suo video di gioco!



DNF Duel è in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e non ha attualmente una data di uscita. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo.