Supermassive: lo studio di Until Dawn al lavoro su un multiplayer?

Come sospettato tempo addietro, Supermassive Games starebbe pianificando lo sviluppo di un nuovo titolo inedito. La software house è piuttosto celebre nel settore per la realizzazione di avventure interattive dal taglio cinematico, come Until Dawn e i vari capitoli della The Dark Pictures Anthology.

Sembra, però, che lo sviluppatore abbia in serbo per i suoi fan un progetto particolarmente differente da quelli che caratterizzano il background di Supermassive Games. Le attenzioni dei media sono state attirate da un annuncio di lavoro pubblicato sul sito web dell’azienda sviluppatrice.

L’annuncio in questione riguarderebbe la posizione di Multiplayer Game Designer e viene menzionato che la software house sta attualmente lavorando a “un progetto non ancora annunciato“. Sempre lo stesso annuncio, tra l’altro, evidenzia che i candidati dovranno essere in grado anche di presentare “sistemi multiplayer differenti e avvincenti, così come quelli di progressione del personaggio”.

Si tratterebbe, dunque, di un progetto certamente diverso da quelli di Until Dawn e House of Ashes, indirizzati verso un approccio decisamente narrativo, senza alcun accenno di combattimenti, i quali saranno integrati nell’inedito progetto multiplayer in tempo reale.

Naturalmente, per saperne di più, non ci resta che attendere qualche annuncio ufficiale. Nel frattempo vi ricordiamo, qualora non l’aveste fatto, di recuperare The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. The Dark Pictures Anthology The Devil in Me, invece, sarà l’episodio finale dell’antologia e uscirà nel 2022.