Back 4 Blood: l’update invernale apporta molte novità

La software house Turtle Rock Studios sta per lanciare un importantissimo update che coinvolgerà tutti i giocatori di Back 4 Blood. L’aggiornamento apporterà parecchie migliorie e cambiamenti all’esperienza che può offrire l’FPS co-op, cambiamenti però, che sono stati richiesti dai giocatori fin dal day-one dell’opera.

I giocatori, dunque, verranno finalmente accontentati. Ma, di preciso, che cosa hanno chiesto a Turtle Rock Studios? Ebbene, proprio da oggi, i giocatori che desiderano cimentarsi in Back 4 Blood in modalità offline, potranno farlo senza paura di vedere bloccato lo stato di progressione. Turtle Rock, infatti, in precedenza aveva affermato che stava cercando di pubblicare anche una versione offline dell’FPS.

Nel frattempo, è stata aggiunta anche una nuova linea di rifornimento a tempo limitato, nonché un evento stagionale in occasione delle festività natalizie. In Back 4 Blood, l’evento aggiungerà decorazioni natalizie a For Hope, mentre al poligono di tiro si potranno trovare oggetti, skin e accessori atti alla customizzazione dei personaggi.

Apparentemente, sembra che il nuovo update di Back 4 Blood stia apportando anche qualche modifica al sistema di difficoltà e, quindi, al bilanciamento di gioco. Turtle Rock, a questo proposito, aveva confermato che il suo FPS si era rivelato più ostico del previsto e, con questo nuovo aggiornamento, la soluzione sembrerebbe essersi trovata. Queste modificazioni riguardano soprattutto vari buff, debuff, aggiustamenti vari di spawn, modifiche all’intelligenza artificiale e molto, molto altro ancora.

Vi ricordiamo, infine, che il titolo di Turtle Rock Studios, nonché successore spirituale di Left 4 Dead, è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Per leggere, invece, le note della patch invernale, vi basterà cliccare qui per accedere al sito ufficiale della software house.