OlliOlli World: i preordini sono aperti

Roll7 e Private Division hanno annunciato oggi che OlliOlli World, il nuovo episodio dell’acclamata serie di OlliOlli, sarà disponibile dall’8 febbraio in formato digitale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. La versione base del gioco può essere acquistata al prezzo di €29,99.

Il gioco segue le peripezie di un gruppo di personaggi attraverso il vivace mondo di Radlandia, alla ricerca delle mistiche divinità dello skate nel loro cammino verso il Gnarvana. Con uno stile grafico 2.5D splendidamente animato, un gameplay fluido, missioni secondarie impegnative e percorsi multipli da percorrere, OlliOlli World è un’avventura imprescindibile per ogni appassionato di skateboard e platform. Il titolo Offrirà una gamma di personalizzazioni ricca e variegata, che permetterà ai giocatori di essere chiunque vogliano.

Oltre all’entusiasmante modalità in singolo, l’IP include anche ben due modalità multiplayer: Lega del Gnarvana e Portale del Gnarvana. La Lega del Gnarvana permette ai giocatori di misurarsi contro i propri pari e competere per il punteggio migliore, nonché vincere nuovi oggetti estetici per i personaggi man mano che si avanza. Il Portale del Gnarvana, invece, permette ai giocatori di generare livelli procedurali in base a una gamma di parametri, tra cui stile, difficoltà e lunghezza. Ciascuna creazione fornisce un codice univoco da condividere con il mondo, che permetterà ai giocatori di sfidarsi a vicenda, anche su piattaforme di gioco diverse. Il titolo riceverà anche due espansioni post lancio: la prima, Skater del Vuoto, arriverà nell’estate del 2022 offrendo un nuovo bioma e livelli, personaggi, funzioni di gioco e oggetti di personalizzazione inediti; la seconda è prevista per l’autunno del 2022. Ulteriori dettagli su entrambe le espansioni saranno pubblicati in futuro.

