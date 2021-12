Remnant From the Ashes in arrivo su Switch?

Uscito originariamente per console della scorsa generazione, ovvero per PlayStation 4 e Xbox One, Remnant From the Ashes, agli inizi del 2021, è giunto anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, aggiornato alla versione next-gen. All’appello mancherebbe, dunque, l’unica piattaforma su cui può approdare l’opera di Gunfire Games, ovvero Nintendo Switch.

Il titolo, uscito nel 2019, è riuscito a conquistare una discreta parte di pubblico grazie al suo gunplay soddisfacente, alle meccaniche action curate, al sistema di progressione avvincente e ai suoi elementi mutuati dai soulslike, come Dark Souls o Bloodborne. Questa buona quantità di giocatori, probabilmente, verrà ampliata ulteriormente grazie alla pubblicazione di Remnant From the Ashes anche sulla console ibrida di Nintendo.

Una versione del titolo per Switch, infatti, sarebbe recentemente stata valutata dall’ESRB, il che, ovviamente, risulta estremamente interessante poiché non è ancora apparso nessun annuncio ufficiale a riguardo. Del gioco, al momento della sua uscita su console, ne abbiamo anche svolto una recensione, che potrete leggere cliccando su questo link.

Remnant From the Ashes, qualora ve lo foste perso, vi ricordiamo che è attualmente giocabile sia su console old-gen che su next-gen. Più nello specifico, potrete giocare all’opera di Gunfire Games su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (probabilmente, presto anche su Nintendo Switch).