Enfusion: ecco il nuovo motore grafico di Bohemia Interactive

Bohemia Interactive, il creatore di DayZ e della serie Arma, ha svelato il suo nuovo motore, Enfusion, con un sito web e un video che mostra le sue straordinarie capacità. Lo studio ha confermato che ogni potenziale nuovo gioco di Arma sarà costruito in questo motore. Circa 30 ingegneri e programmatori stanno lavorando su Enfusion, con altre otto offerte di lavoro aperte sul sito web di Bohemia. Di seguito la dichiarazione della casa di sviluppo:

I giochi creati con Enfusion funzioneranno molto meglio di prima. Vogliamo che le build Master Race per PC a 16 core si surriscaldino, ma vogliamo anche assicurarci che tutti possano godersi i loro contenuti su varie build e generazioni di console.

Sembra anche che lo sviluppatore stia cercando di fare più colpo con i suoi progetti futuri. L’edizione al dettaglio di DayZ è stato il suo unico gioco per console fino ad oggi ed è stato realizzato con una versione prototipo di Enfusion. Il motore supporterà la creazione di risorse tramite programmi open source come Blender e presenterà anche un backend di modding dedicato, con Bohemia che indica che vorrebbe incorporare il proprio laboratorio per le mod direttamente nei suoi giochi futuri. Non c’è dubbio che Bohemia vorrebbe fare tutto il possibile per fornire un altro successo di modding travolgente, come l’iterazione originale di DayZ.

Le premesse di Enfusion sono particolarmente interessanti rispetto all’Unreal Engine 5 di Epic, recentemente mostrato nella demo Matrix Awakens solo per console (trovate il nostro Provato qui). Oltre alla prevista grafica fotorealistica all’avanguardia, sia Epic che Bohemia Interactive promettono scalabilità hardware e facilità d’uso per gli sviluppatori, forse fornendo un gradito sollievo sia agli sviluppatori che ai giocatori in un’epoca di costante crunch e carenza di silicio. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.