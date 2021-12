The Order 1886: Sony deposita un nuovo marchio negli USA

Sony Interactive Entertainment ha depositato un marchio negli Stati Uniti per The Order: 1886 , lo sparatutto sviluppato da Ready at Dawn lanciato durante le prime fasi del ciclo di vita di PlayStation 4.Si presume che questa sia una pratica standard di Sony per mantenere i diritti sul gioco sotto il suo ombrello. Tuttavia, potrebbe anche suggerire che il titolare del formato sta cercando di fare qualcosa con l’IP nel prossimo futuro.

The Order: 1886 è stato lanciato nel febbraio 2015 ed è stato visto come un fiore all’occhiello visivo per PS4, anche se alcuni elementi del suo gameplay sono stati visti come pesantemente imperfetti. Ready at Dawn è stato acquisito da Facebook l’anno scorso. Il gioco è ambientato in una versione alternativa dell’Inghilterra vittoriana. Si mescolano scenari e personaggi reali, quali il Palazzo di Westminster e Rani Lakshmi Bai, con elementi sovrannaturali quali il Santo Graal, in un’atmosfera steampunk caratterizzata da tecnologie futuristiche e fantascientifiche. I cavalieri al servizio del regno di Gran Bretagna, combattono contro creature semiumane denominate mezzosangue. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale PlayStation:

Londra, 1886: una città trasformata dal progresso, ma soffocata dal terrore di un’antica e mostruosa minaccia. Accompagna Galahad, membro di un prestigioso ordine di cavalieri, nella sua missione per salvare il futuro dell’umanità. Impiegando armi e tecnologie avanzate, dovrai ribaltare le sorti di un conflitto secolare dal cui esito dipende il corso della storia.

Caratteristiche