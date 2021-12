Tropico 6: annunciata la data d’uscita su next-gen

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore in-house Realmforge Studios hanno annunciato oggi la data di uscita per console next-gen di Tropico 6. Il 31 marzo 2022, El Prez e Tropico 6 saranno disponibili in risoluzione 4K per Xbox Series X|S e PlayStation 5. El Prez estenderà la sua influenza tropicale su console e diffonderà quella sensazione incontaminata dell’isola, aumentando le viste panoramiche delle splendide spiagge e dell’acqua cristallina nella Repubblica delle banane, rendendo anche gli occhi attenti di El Prez un po’ più rilassati. Attraverso 4 epoche distinte, i giocatori svilupperanno un profondo senso della politica internazionale e dovranno soddisfare gli interessi dei cittadini di Tropico.

L’Island Paradise di El Prez presenta gruppi di isole tentacolari, così come meraviglie del mondo da rubare…prendere in prestito e l’attenta pianificazione dei discorsi della campagna per mantenere il caro dittatore in carica.. Tropico 6 Next Gen Edition sarà disponile il 31 marzo 2022 e, oltre al gioco principale, includerà il DLC “Llama of Wall Street” e l’El Prez Pack con una missione aggiuntiva, nuovi edifici e numerose opzioni di decorazione per il palazzo del dittatore e per lo stesso sovrano dell’isola.

Tropico 6 è già disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.