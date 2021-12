Hidden Deep: annunciata la data dell’early access per l’horror ispirato ad Alien

Il publisher Daedalic Entertainment e lo sviluppatore Cogwheel Software hanno annunciato la data dell’early access di Hidden Deep, avventura horror in 2 dimensioni ispirato ad Aliens, La Cosa e Half-Life. Sarà disponibile su Steam a partire dal 22 gennaio 2022. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso proprio la pagina Steam:

Hidden Deep è un thriller fantascientifico di azione ed esplorazione in 2D ambientato in una struttura di ricerca ed estrazione mineraria a 2000 metri sotto il livello del mare.

Un gruppo di ricercatori ha rilevato delle strane anomalie di natura sconosciuta e ha organizzato una spedizione per studiare questo misterioso fenomeno. Improvvisamente, dopo 681 giorni, i contatti con i ricercatori si interrompono. Tu sei il leader della seconda squadra: scendi laggiù, scopri cosa è successo e salva chiunque sia ancora vivo.

COMANDA LA TUA SQUADRA – USA LE ATTREZZATURE – AFFRONTA ORRORI IGNOTI

Controlla i membri della squadra direttamente o impartendo gli ordini. Compi la tua missione coordinando diversi compiti. Esplora le grotte suboceaniche utilizzando attrezzature specializzate: rampini, scanner, droni e macchinari pesanti fanno tutti parte del tuo arsenale.

Difenditi da orribili forme di vita aliene e altri orrori sconosciuti che si nascondono nelle profondità.

DIVERSE MODALITÀ DI GIOCO – DA SOLO O IN COOPERATIVA

Hidden Deep offre una modalità storia con i livelli legati dalla storia e una modalità sfida in cui puoi affrontare vari obiettivi di missione in livelli casuali, in solitaria o in cooperativa.

Caratteristiche:

Storia fantascientifica ricca e cupa . La storia rende omaggio a giochi e film classici degli anni ’80 e ’90, come Aliens, La cosa e Half-Life.

. La storia rende omaggio a giochi e film classici degli anni ’80 e ’90, come Aliens, La cosa e Half-Life. Tantissimi strumenti da utilizzare , da rampini e scanner a droni, armi e macchinari pesanti.

, da rampini e scanner a droni, armi e macchinari pesanti. Oltre 20 ore di gioco in modalità storia (sarà pronta entro il periodo di Accesso Anticipato del gioco).

(sarà pronta entro il periodo di Accesso Anticipato del gioco). Modalità sfida per altre avventure negli abissi.

per altre avventure negli abissi. Le modalità cooperativa in locale e in Remote Play sono già disponibili (la modalità cooperativa online verrà introdotta durante il periodo di Accesso Anticipato del gioco).

Mostrato al Future Games Show di Marzo, il gioco aveva ricevuto anche una beta a novembre. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.