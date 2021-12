Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles: disponibile il terzo aggiornamento gratuito

SEGA ha pubblicato il terzo aggiornamento, gratuito, per Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Questo update aggiunge 2 nuovi personaggi giocabili al roster della modalità Versus: Enmu e il team di Yushiro e Tamayo. Per l’occasione sono stati pubblicati anche diversi screenshot, che potete vedere in fondo alla notizia. È stata poi aggiunta la modalità a 60fps per i match online e ci sono state delle modifiche al bilanciamento.

Questi i due nuovi personaggi:

Enmu

Inferiore ad uno dei Dodici Kizuki che servono sotto il diretto comando di Kibutsuji, Enmu ha una personalità contorta. Dopo aver ricevuto il sangue dallo stesso Kibutsuji, attaccò Tanjiro e gli altri Demon Slayer che salirono a bordo del Mugen Train.

Enmu eccelle nel combattere con attacchi a lungo raggio e proiettili che possono distruggere i suoi nemici. Oltre agli attacchi leggeri e aerei, le mosse di lancio di Enmu hanno una lunga portata, consentendo ai giocatori di mantenere le distanze contro i loro avversari. Inoltre, entrambe le sue abilità di supporto non possono essere protette, rendendole molto efficaci nel cogliere gli altri alla sprovvista.

Yushiro & Tamayo

Tamayo fa ricerche sui demoni con la speranza di vendicarsi di Kibutsuji, l’uomo che l’ha trasformata in una di loro. Yushiro è un giovane la cui vita è stata salvata da Tamayo che l’ha trasformato in un demone – è il suo unico tentativo riuscito.

Yushiro ha diverse abilità che gli permettono di schivare o parare gli attacchi dell’avversario, ed eccelle nell’iniziativa dopo l’attacco di un nemico. Inoltre, Tamayo può essere evocato usando l’abilità di supporto di Yushiro e agirà in modo indipendente come un personaggio cooperativo. Quindi, pur avendo le caratteristiche degli altri combattenti demoni, Yushiro e Tamayo offrono un approccio “tag team” al combattimento.

Oltre a questi 2 nuovi demoni giocabili, sono state aggiunte al gioco più missioni online per consentire ai giocatori di guadagnare punti Kimetsu e sbloccare nuove ricompense.

Aggiunta modalità 60fps per i match online

Il mese scorso abbiamo aggiunto una nuova modalità a 60 fps alle versioni PlayStation 5, Xbox Series X e Steam del gioco. Questo era specifico per le sezioni controllabili di esplorazione e combattimento nella modalità Storia e alcune sezioni controllabili nella modalità Versus offline.

L’aggiornamento v1.30 di oggi aggiunge anche l’opzione 60fps alle partite personalizzate online! Tieni presente che le partite classificate online rimarranno a 30 fps per garantire un’esperienza di gioco leale.

Modifiche al bilanciamento

Il nostro ultimo aggiornamento per Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles include anche diverse modifiche al bilanciamento. Puoi trovare le modifiche di seguito:

Combattimento

• Regolazione del salto in aria

o Finestra di invulnerabilità al movimento/attacco.

o Tempo di attesa prolungato dopo l’atterraggio.

• Regolazione Chase Dash

o Non può più essere annullato con Quick Step quando si è lontani dall’avversario. (Quando è vicino, si comporterà normalmente.)

• Regolazione del tiro

Qui sotto potete vedere gli screenshot.