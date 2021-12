The Gunk è disponibile, anche su Game Pass

Da oggi 16 dicembre è disponibile The Gunk, action-adventure di Thunderful Games con protagonista l’esploratrice spaziale Rani, che arriva su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso il Microsoft Store:

Protagonista di The Gunk è Rani, una delle due grintose esploratrici spaziali che, in cerca di opportunità di guadagno, hanno la fortuna di imbattersi in un pianeta incontaminato e brulicante di vita… nonché di risorse preziose!

Esplorazione coinvolgente : avventurati in un pianeta di giungle rigogliose e oscure caverne e investiga sulle sorti di una società estinta.

: avventurati in un pianeta di giungle rigogliose e oscure caverne e investiga sulle sorti di una società estinta. Corruzione e rinascita : liberati del gunk, ripristina la natura e dai un nuovo volto al mondo che ti circonda. Sfrutta la rinascita della natura per studiare un ecosistema del tutto singolare, eppure meraviglioso.

: liberati del gunk, ripristina la natura e dai un nuovo volto al mondo che ti circonda. Sfrutta la rinascita della natura per studiare un ecosistema del tutto singolare, eppure meraviglioso. Narrazione intima: scopri le sorti del duo, in stretto contatto radio per tutta la durata del gioco, mentre esplori il pianeta. La voce della protagonista, Rani, è resa dalla performance magistrale di Fiona Nova .

. Musica e atmosfera: ti invitiamo a prenderti del tempo per apprezzare appieno le melodie distensive di The Gunk e l’atmosfera esplorativa conferita da uno stile artistico evocativo. Rilassati e prendi parte a un’avventura senza precedenti!

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio del gioco.