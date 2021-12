Electronic Arts: pubblicati i dati di gioco 2021

Electronic Arts ha pubblicato il gioco è stato un’ancora di salvezza per molti, facilitando una forma di connessione sociale quando le interazioni fisiche erano limitate. Con un nuovo anno dietro l’angolo, sono stati condivisi i dati di come la comunità globale ha definito il proprio 2021 di gioco: i dati relativi all’anno 2021 nel settore del gaming: l’azienda californiana ha riflettuto su un altro anno in cui, facilitando una forma di connessione sociale quando le interazioni fisiche erano limitate. Con un nuovo anno dietro l’angolo, sono stati condivisi i dati di come la comunità globale ha definito il proprio 2021 di gioco: La maggior parte dei nuovi giocatori di EA proviene dall’Europa – milioni di nuovi giocatori si sono uniti alla comunità EA quest’anno, con la maggior parte dall’Europa (30%), seguita da Stati Uniti (25%), Asia (22,5%) e nonché dall’America del Sud e Latina (15.7%) Leggende e calciatori regnano sovrani – i franchise più popolari dell’anno, a pari merito per il maggior numero di giocatori attivi, sono stati Apex Legends e EA SPORTS FIFA I giocatori si sono impegnati maggiormente durante i grandi eventi – Madden NFL 21 ha avuto il maggior numero di utenti attivi giornalieri su tutte le piattaforme il 31 gennaio, lo stesso giorno del primo Pro Bowl virtuale di Madden NFL

2021: un anno alimentato dai videogiochi

Celebrare il potere positivo della connessione attraverso il gioco

Con l’avvicinarsi della fine del 2021, ripensiamo a un anno che è stato pieno di gioco. Anche se il mondo ha fatto passi avanti verso un’apertura, abbiamo continuato a giocare con un sacco di giochi. Abbiamo visto che oltre mezzo miliardo di giocatori in giro per il mondo si è unito e connesso socialmente dentro e attorno alle nostre esperienze d’intrattenimento interattivo.

Con il nuovo anno dietro l’angolo Electronic Arts 2021: Year in Gaming rivela quanto la nostra community globale abbia giocato – le abitudini più interessanti dei giocatori, le loro squadre e personaggi preferiti, e come si sono impegnati e hanno sperimentato il potere positivo del gioco per creare la loro propria forma di connessione spingendo i confini dell’esperienza di gioco tradizionale.

Le modalità e i motivi per cui le persone giocano sono diversi, e sono svariati come i giocatori stessi. I nostri utenti costruiscono comunità intorno alla loro passione condivisa per gli sport e la competizione in lotte; alcuni hanno cercato di esplorare nuovi mondi, mentre altri hanno creato i propri mondi e dato forma a proprie esperienze virtuali.

In che modo e a che cosa hanno giocato gli utenti nel 2021? Diamo uno sguardo ad alcuni punti chiave relativi all’anno di gioco:

Più giocatori da tutto il mondo

La comunità globale di giocatori di Electronic Arts cresce sempre di più. Tra i milioni di nuovi utenti che si sono uniti alla nostra community quest’anno la maggior parte proviene dall’Europa (30%), seguita dagli Stati Uniti (25%),dall’Asia (22,5%) nonché dall’America del Sud e Latina (15.7%)

Le leggende e i giocatori regnano sovrani

EA SPORTS FIFA Con più di 500 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo, a cosa hanno giocato di più gli utenti? Apex Legends edsono stati i franchise di Electronic Arts più popolari del 2021.

EA SPORTS è diventato uno sport

Essendo gli sport in presenza ancora limitati, EA SPORTS è diventato per molti uno sport durante la pandemia. Nel 2021 sono stati segnati più di 26.000 goal a calcio nel mondo reale, e 50.000 salvataggi sul campo. Nello stesso periodo, in FIFA 21, i giocatori hanno segnato oltre 22 miliardi di goal e realizzato più di 30 miliardi di salvataggi.

Le classifiche sportive nella vita reale non sempre si traducono nel gioco

Gli utenti creano e giocano come preferiscono, indipendentemente dalle statistiche del mondo reale e dei top player. Quest’anno, abbiamo assistito a interessanti scelte di atleti di punta e matchup, ad esempio:

Erik Karlsson dei San Jose Sharks, che attualmente non è presente nella top 50 dei punti segnati in NHL, è stata la carta giocatore più posseduta in NHL 21

dei San Jose Sharks, che attualmente non è presente nella top 50 dei punti segnati in NHL, è stata la carta giocatore più posseduta in Quello tra Joanna Jędrzejczyk vs. Valentina Shevchenko, due lottatrici, è stato il terzo matchup più popolare in UFC 4

I nostri giochi stimolano la creatività e l’auto-creazione

UFC 4, i giocatori hanno dato vita a quasi 7 milioni di lottatori personalizzati per combattere nelle partite di quest’anno. In The Sims 4 n miliardo di ore giocate, creando 376 milioni di Sims. The Sims ci ispira a far sì che l’arte imiti la vita e crei un mondo unico per ognuno di noi. Quando le esperienze nella vita reale erano limitate i giocatori hanno ricreato la famiglia, gli amici e gli incontri sociali a cui non era possibile partecipare di persona. Milioni di contenuti generati dagli utenti sono stati creati nel 2021. In, i giocatori hanno dato vita a quasii per combattere nelle partite di quest’anno. In, gli utenti si sono immersi nel gioco con oltre u, creando. The Sims ci ispira a far sì che l’arte imiti la vita e crei un mondo unico per ognuno di noi. Quando le esperienze nella vita reale erano limitate i giocatori hanno ricreato la famiglia, gli amici e gli incontri sociali a cui non era possibile partecipare di persona.

Ping in ogni dove

Apex Legends I giocatori di, uno dei franchise più giocati, hanno piazzato più di 322 miliardi di Ping, hanno preso più di 24 miliardi di ziplines e utilizzato 12 miliardi di jump pads.

