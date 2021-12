First Class Trouble: attenti alle giornate nevose

Ci sono novità da parte di Versus Evil e Invisible Walls, le due case sono entusiaste di annunciare che l’ultimo aggiornamento per il loro gioco First Class Trouble. Il titolo già presentato durante gli State of Play riceve il suo primo aggiornamento.

Questo nuovo aggiornamento ci propone una nuova zona, il complesso sciistico al coperto. Questa mappa comprende una moltitudine di appartamenti, bar e attività all’interno dell’ambiente da esplorare.

Oltre le piste di sci sono presenti nuovi elementi, come anche la neve. La neve è un elemento molto utile, infatti i giocatori possono anche raccogliere palle di neve, ma attenzione, la neve sulla Alithea racchiude una minaccia unica.

La neve raccolta dagli spazzaneve può essere un ottimo elemento per nascondere un corpo o due, e pure una palla di neve molto piccola se lanciata da molto lontana può diventare una vera e propria calamità.

Il gelo ovviamente comporta altro oltre la candida neve, infatti sul soffitto della nostra nave di lusso in alcuni punti si formeranno delle stalattiti, le quali possono ”accidentalmente” cadere sulla testa di qualcuno, se colpite da una palla di neve.

In aggiunta è ora disponibile un nuovo dolce molto ”letale”, un tiramisù ricco di Rum , utile non solo come dolce ma anche per alimentare un fuoco che un qualcuno sta cercando di spegnere, dopotutto il tiramisù di norma non è infiammabile no?