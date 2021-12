Annunciata la società per la Social Intelligence della eSerie A TIM

Talkwalker, una delle società di Consumer Intelligence più importanti al mondo è, per il secondo anno consecutivo, il fornitore ufficiale per la misurazione online della eSerie A TIM, la competizione della Lega Serie A che si svolgerà su FIFA 22.

Un progetto davvero innovativo che punta ad amplificare la percezione ed il valore del brand eSerie A TIM nei gruppi di appassionati, in gran parte giovani, che hanno interessi e abitudini di consumo mediali nuovi

Gli insight emersi della scorsa stagione, poi, si sono rilevati particolarmente interessanti non solo per il mondo del calcio ma più in generale per raccontare un nuovo ecosistema in cui si fondono sport, gaming e media tradizionali.

Stefano Russo, Director Media & Sports di Talkwalker.