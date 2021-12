My Hero Academia: confermata la finestra d’uscita della sesta stagione

Come ci era stato anticipato appena al termine dell’ultima puntata della quinta stagione, My Hero Academia, l’anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi, è pronto a tornare molto, molto presto con la sua sesta stagione. E ora, a quanto sembra, un leak ha svelato quanto presto.

Stando alle pagine della doppia uscita 03-04/2022 di Weekly Shonen Jump, il settimanale di Shueisha sul quale l’opera di Horikoshi viene serializzata fin dal 2014, infatti, la nuova stagione anime di My Hero Academia, che sarà realizzata, come tutti i successi precedenti, dallo studio d’animazione Bones, arriverà sui teleschermi di tutto il giappone a partire dalla finestra di programmazione dell’autunno del 2022, poco più di un anno dopo la fine della precedente iterazione.

Prepariamoci dunque a continuare il viaggio di Deku, alias Izuku Midoriya, che si sta impegnando per diventare il più grande eroe di tutti i tempi. Ovviamente ancora nessuna notizia riguardo all’uscita occidentale della serie è stata resa nota. La quinta stagione è stata trasmessa in simulcast in tutto il mondo da Crunchyroll, ed è quindi possibile che una formula simile venga scelta anche per questa sesta iterazione che, stando alle key visual che sono state già rese note (e che potete ammirare in tutta la loro bellezza in calce all’articolo) dovrebbe concentrarsi particolarmente intorno alle figure di Deku e di Shigaraki.

Nel frattempo il manga è entrato, fin dal capitolo 306, nel suo arco narrativo finale, mentre anche il terzo film ispirato alla saga, My Hero Academia World Heroes Mission, ha visto la ribalta delle sale cinematografiche di tutto il mondo. In Italia il film è arrivato grazie a Dynit e Nexo Digital lo scorso 18 novembre 2021, e ci ha portati in giro per il mondo in compagnia dei nostri eroi preferiti, nella loro prima missione fuori dai confini del Giappone. Nuove straordinarie avventure ci aspettano: siete pronti al Plus Ultra?