Diabolik: arriva la Diabolik VR Experience

Come molti di voi sapranno, oggi è uscito il nuovo film di Diabolik nei cinema italiani, e l’attesa di molti è stata finalmente ripagata. Il film è presentato e diretto dai Manetti bros, e vede protagonisti Luca Marinelli nel ruolo del Re del Terrore, Miriam Leonenelle splendide vesti di Eva Kant e Valerio Mastandrea come il tenace ispettore Ginko. Per l’occasione irripetibile, Rai Cinema ha deciso di proporre un’inedita esperienza chiamata Diabolik VR Experience, la tanto conosciuta realtà virtuale, e questa volta sarà presente nelle sale italiane. Ci sono stati diversi casi già successi nel passato in Italia dell’uso della realtà virtuale, come il caso della Mole Antonelliana, ma questa è la prima volta che si usa il VR in un cinema vero e proprio per un film non da pochi. L’universo cinematografico di Diabolik viene integrato così da mondi nuovi come il videomapping e la realtà virtuale. Un progetto perfettamente in linea con la vocazione di Rai Cinema di svolgere il ruolo di servizio pubblico come supporto della cultura digitale tra sperimentazione e contaminazione sfruttando le potenzialità dei nuovi linguaggi dell’audiovisivo al servizio di lanci multipiattaforma e transmediali. Riguardo al progetto, Omar Rashid, nonché regista e fondatore di Gold Productions, ha dichiarato:

“La realtà virtuale ha il grande potere di portare lo spettatore in un luogo inaccessibile. Cosa c’è di più inavvicinabile e misterioso del covo del Re del Terrore? Diabolik VR Experience rende possibile questa avventura impossibile”.

Insomma, parliamo di un primo caso di un grande progetto che si spera abbia vita duratura nel corso degli anni. L’industria del cinema aveva bisogni di una certa rimodernata, e riteniamo che questo sia il modo migliore per incentivare gli spettatori ad andare al cinema più spesso. Diabolik è disponibile da oggi, e in futuro avremo notizie sugli adattamenti in formato DVD.