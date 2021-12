New World: arriva l’aggiornamento invernale

L’ultimo aggiornamento di New World porta un nuovo evento festivo, nuove missioni, importanti modifiche al gioco finale e significativi aggiustamenti del bilanciamento del MMORPG di Amazon Game Studios. Il Winter Convergence Festival, ora disponibile, è il primo evento stagionale del gioco. Dal 16 dicembre all’11 gennaio, puoi guadagnare gettoni inverno da missioni ripetibili su Aeternum per ottenere nuove armature, armi e altro ancora esclusivi, mentre i giocatori cercano di impedire al malvagio Guerriero dell’inverno di precipitare la terra nel temuto inverno per sempre. Ogni giorno puoi anche ricevere tre regali dall’Albero della Luce che si trova in ciascuno dei vari insediamenti del gioco. L’albero di ogni città può essere potenziato completando le missioni del Progetto Città, che miglioreranno le ricompense giornaliere. Il primo grande evento in-game del Nuovo Mondo lascerà un segno indelebile anche su Aeternum. Grotte di ghiaccio misteriose e mortali sono apparse in tutto il mondo di gioco e rimarranno dopo la fine dell’evento per consentire ai giocatori di continuare a esplorare. Ma l’evento a tema ghiaccio del gioco è solo la punta dell’iceberg quando si tratta di cambiamenti che sono arrivati ​​come parte dell’aggiornamento più recente di New World. Quasi ogni aspetto di New World è stato toccato in qualche modo, dal bilanciamento delle armi alle modifiche alla creazione. I cambiamenti drammatici al contenuto e al cambio di fine gioco sono forse i più notevoli. La patch introduce il nuovo sistema di Competenza, che richiede ai giocatori di livello massimo di aumentare il proprio livello di Competenza in base allo slot equipaggiamento per ottenere la massima efficienza dagli oggetti equipaggiati. Il sistema è stato inizialmente accolto con critiche diffuse dalla comunità del Nuovo Mondo, ma dopo alcuni aggiustamenti per renderlo in modo che l’equipaggiamento o gli oggetti acquisiti dalle missioni non si applicassero alle nuove regole di Competenza, i giocatori sembravano aver accettato più prontamente il cambiamento.