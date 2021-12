Assetto Corsa: I risultati del Ferrari Esports Series

Si è conclusa la seconda stagione del campionato virtuale GT Ferrari, il Ferrari Esports Series, disputato su Assetto Corsa, la manifestazione ha visto un clamoroso successo di pubblico fin dalle pre-qualifiche con oltre 35.000 sim racers iscritti. Il vincitore è stato Kamil Pawlowski che, oltre ad essere riuscito a prevalere su cotanti concorrenti, si è garantito la possibilità di essere selezionato per il Ferrari Driver Academy Esports Team durante la prossima stagione del 2022.

La serata del 14 dicembre ci ha regalato molte emozioni, le gare si sono disputate sulle piste di Imola, Barcellona e Mugello. I 24 piloti qualificati nel gruppo A e B hanno gareggiato fino all’ultimo, in una splendida competizione che ha lasciato con il fiato sospeso tutti gli spettatori.

I protagonisti sono stati coloro che erano i favoriti durante l’inizio delle fasi finali della competizione, tra cui Isaac Price e colui che poi è diventato il campione, nonchè migliore pilota d’Europa, Kamil Pawlowski. Tra coloro che avevano conquistato posizioni di rilievo c’era anche Arnaud Lacombe, che purtroppo è incappato in una serie di contatti di gara sfortunati proprio nelle gare più importanti.

La prima corsa si è disputata sul circuito di Imola, ha visto prevalere Pawlowski grazie ad una condotta di gara attenta e concentrata, riuscendo così a mantenere un ritmo inavvicinabile dagli altri piloti, Price, è stato penalizzato di 15 secondi per il contatto con Lacombe al via riuscendo solamente avvicinarsi senza mai trovare lo spunto per il sorpasso vincente. Nella seconda gara di Barcellona invece è stato lo stesso Price a prendere il comando a seguito di un errore di Pawlowski, accelerando verso il traguardo e infliggendo al polacco più di tre secondi di distacco.

È stata decisiva la terza e ultima gara, corsa sul bellissimo quanto difficile circuito del Mugello. Le colline toscane hanno visto l’affermazione di Kamil Pawlowski al termine di 30 minuti di gara praticamente perfetti. La dimostrazione della performance superlativa del pilota polacco ha lasciato Prince dietro di lui con un distacco di 5 secondi.

Una vittoria importante, in una serie di gare ricche di emozioni che regala la più grande delle soddisfazioni a Kamil Pawlowski, laureatosi campione della seconda edizione del campionato ‘Ferrari Esports Series’.