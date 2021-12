Apple Arcade: nuovi titoli in arrivo

Ci sono nuovi titoli in arrivo per Apple Arcade, il servizio di gaming in abbonamento realizzato da Apple per i suoi dispositivi, in arrivo due titoli: Nickelodeon Extreme Tennis e Disney Melee Mania.

Nickelodeon sta lanciando Nickelodeon Extreme Tennis, titolo dove sarà possibile competere in match animati e divertenti nei panni di personaggi amatissimi come SpongeBob, Angelica, Arnold, Michelangelo, Garfield e altri ancora.Scontratevi con altri giocatori in modalità multiplayer in località iconiche, fra cui Bikini Bottom, la base segreta di ZIM e i tetti di New York che appaiono in Tartarughe Ninja; in alternativa, si può giocare da soli nella modalità storia, in cui si avanza superando sfide diverse per ogni personaggio.

Da questo venerdì invece sarà disponibile Disney Melee Mania, titolo dove i giocatori potranno divertirsi formando squadre con gli iconici e amatissimi personaggi Disney e Pixar. Nel titolo tali personaggi si batteranno in una stupefacente arena virtuale mai vista prima. Lottate con personaggi come Ralph Spaccatutto, Elsa e Topolino a Siberius, Vaiana e Buzz Lightyear, ogni giocatore sceglierà in esclusiva l’ologramma con cui combattere in un match “tre contro tre” con amici e nemici, per conquistare il titolo di più grandi campioni Disney.

Questi sono solo alcuni dei titoli che stanno per arrivare sulla piattaforma, preparatevi al futuro.