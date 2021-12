Far Cry 6: nuove missioni speciali in arrivo

Oggi è un giorno speciale per Far Cry 6, l’ultimo capitolo del franchise di Ubisoft. Infatti, in origine al lancio del gioco, un personaggio di nome Danny Trejo avrebbe dovuto essere presente all’interno del titolo, e sarebbe stato un grande eroe e alleato per la lotta contro il dittatore Anton Castillo. Il suo onore e amore per la nazione di Yara superava qualsiasi altro uomo o donna, e nessuno era più dedicato di lui nella sua liberazione. Purtroppo, però, Ubisoft non aveva in programma di inserirlo al lancio del gioco, ma bensì più tardi, e oggi sono uscite due nuove missioni con Trejo come alleato. La descrizione dell’evento è la seguente:

“Da oggi, 16 dicembre, giocando a Far Cry 6 potrai far squadra con Danny Trejo in due missioni gratuite, giocabili da solo o in modalità co-op a due giocatori”.

Le missioni saranno uno spasso per i giocatori, i quali potranno avere il supporto nel grande rivoluzionario:

Danny & Dani contro Tutti è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di Anton Castillo di mandare all’aria i piani di Danny di tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione. La sesta e ultima Operazione Speciale “Malagua”. Dopo aver completato la missione “Danny & Dani contro Tutti”, Trejo vi rende il favore aiutando gli studenti che protestano contro il regime di Antón che sta utilizzando armi chimiche a Yara (PG-240X).

Ovviamente non è tutto, poiché c’è anche il famoso bundle ispirato a Trejo: avrete accesso al Bundle Danny Trejo con nuove attrezzature a tema per personalizzare il tuo personaggio, compreso il classico outfit di Trejo e il suo camioncino dei tacos. Far Cry 6 sta per ricevere un grande aggiornamento che i giocatori non vorranno di sicuro perdere, e pertanto vi consigliamo di darci una prova, siccome è già disponibile su tutte le piattaforme.