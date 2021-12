DNF Duel: il nuovo trailer è sul Crusader

Nexon ha pubblicato un nuovo trailer per DNF Duel il gioco di combattimento ispirato a Dungeon Fighter sviluppato da Arc Systems Works. Da oggi 17 dicembre sarà disponibile una beta aperta sulle piattaforme Sony che sarà attiva fino al 20 dicembre. Il protagonista del video è il Crusader e si aggiunge al roster di combattenti già presenti nel titolo: Berserker, Inquisitor, Grappler, Striker, Ranger, Hitman, Dragon Knight, Vanguard e Kunoichi.

Nel trailer il Crusader vediamo che è un combattente che predilige armi fisiche come il martello ed è capace di sferrare attacchi di luce sia ravvicinati che da lontano. Con la sua mossa speciale può alzarsi in volo con delle ali e scatenare un potente attacco che non lascia scampo al suo avversario. Nella posa di vittoria il Crusader si pone con una mano in avanti come monito agli avversari che non possono andare oltre. Il suo obbiettivo è consegnare la volontà di Lemidios attraverso la santa forza. Di seguito una panoramica del personaggio al di sotto del trailer in questione:

L’agente di Dio è arrivato!

Guarda il crociato consegnare la volontà di Lemidios attraverso la santa forza e lo scopo nel suo video di gioco!



DNF Duel è in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e non ha attualmente una data di uscita. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo.