Fortnite: disponibili le skin di Spider-Man e Mary Jane

Epic Games ha confermato che, in Fortnite, l’ abito di Spider-Man è finalmente disponibile insieme a quello di Mary Jane. I nuovi abiti sono progettati per assomigliare a Tom Holland e Zendaya e vengono rilasciati per legarsi al lancio cinematografico di Spider-Man: No Way Home. I giocatori potranno utilizzare un’emote integrata per indossare e togliere la maschera di Spider-Man. Sarà disponibile anche la tuta nera e oro, che fa la sua apparizione nel nuovo film.

Gli outfit fanno parte dell’evento Winterfest 2021 che durerà fino al 6 gennaio 2022. L’evento include anche la riapertura del Winterfest Lodge, dove i giocatori riceveranno bonus per il log in ogni giorno per i prossimi 14 giorni. Questi regali includono due abiti, due picconi, due involucri, un aliante, contrail, emote, traccia della hall, schermata di caricamento, emoticon, spray e banner. I due outfit saranno Krisabelle (una versione festiva di Isabelle) e Polar Peely (una banana fatta di ghiaccio). Il capitolo 3 di Fortnite è arrivato all’inizio di questo mese, con una nuova isola capovolta, nuove sfide e un nuovo passaggio di battaglia intitolato Spider-Man. Alla fine del capitolo 2 di Fortnite, Dwayne The Rock Johnson si è rivelato essere la voce della Fondazione, leader dei Sette, un’organizzazione di Fortnite che mantiene l’ordine nelle varie dimensioni che circondano Fortnite. Una skin per il suo personaggio è anche guadagnabile tramite il Battle Pass del Capitolo 3.

Il capitolo 2 si è concluso con un evento dal vivo chiamato The End, durante il quale i giocatori hanno visto l’isola capovolta. Alain Tascan, vicepresidente dello sviluppo dei giochi di Epic, ha dichiarato:

La musica sta già riunendo milioni di persone a Fortnite, dalle nostre emoticon ai concerti ed eventi globali. Insieme al team Harmonix trasformeremo il modo in cui i giocatori sperimentano la musica, passando da ascoltatori passivi a partecipanti attivi.

Fortnite è disponibile per PC, Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e mobile.