Overwatch: disponibili da ora le novità del Magico Inverno 2021

Anche in Overwatch, l’eccellente sparatutto multiplayer sviluppato da Blizzard Entertainment, arriva l’inverno e, con esso, il Natale. Le festività porteranno, proprio a partire da oggi, all’interno del mondo di gioco, il Magico Inverno 2021. L’evento in questione sarà ricco di sorprese e di contenuti e, quindi, non perdetevelo!

I giocatori di Overwatch si dovranno aspettare cinque nuovi modelli leggendari e tutti i modelli delle versioni precedenti del Magico Inverno ad un prezzo scontato. Inoltre, sono disponibili anche le risse dei precedenti eventi di Magico Inverno, come Eliminazione Congelata, Mei: Operazione Palle di Neve, Caccia allo Yeti e Deathmatch Palle di Neve.

Ad arricchire ulteriormente il Magico Inverno 2021, su Overwatch faranno ritorno le Sfide Settimanali, che permetteranno a tutti gli utenti di sbloccare ricompense a tempo limitato vincendo nove partite di qualsiasi tipologia. Ecco che cosa prevedono le ricompense:

Settimana 1: Tracer maglione di lana;

Settimana 2: Symmetria Vischio;

Settimana 3: Brigitte Cioccolatino alla Menta.

Tra i nuovi oggetti cosmetici, invece, vi ritroverete i cinque modelli leggendari (già accennati precedentemente): Orisa Renna, D.VA Slittino, Wrecking Ball Palla di Neve, Genji Spettro di Ghiaccio, Baptiste Snowboard. Oltre ad essi saranno disponibili anche 3 modelli epici e varie icone nuove e spray.

Vi ricordiamo che, al contrario del sequel dell’FPS di cui non conosciamo nemmeno la finestra di lancio, l’aggiornamento di Overwatch, Magico Inverno 2021, è disponibile da ora e lo sarà fino al 06 gennaio 2022 per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Cliccate qui per conoscere ulteriori dettagli in merito all’aggiornamento.