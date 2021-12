After The Fall sorpassa le vendite di Arizona Sunshine

Vertigo Games, il settore specializzato in realtà virtuale del gruppo Koch Media, ha già venduto più copie di After the Fall nel giorno del lancio, che durante l’intero primo mese di vendita di Arizona Sunshine. Il nuovo action FPS VR ha guadagnato più di € 1,4 milioni in 24 ore, che è più di quanto ha venduto il suo pluripremiato successo globale Arizona Sunshine nel primo mese di uscita a dicembre 2016.

Questa performance rivela che l’industria dell’intrattenimento VR continua a crescere rapidamente. Il ritmo di questa crescita dimostra le opportunità per gli editori e gli sviluppatori di giochi VR ed è un fattore chiave nell’acquisizione di Vertigo Games da parte del gruppo Koch Media / Embracer nel settembre 2020, nonché dell’espansione di Vertigo Games quest’anno.

After the Fall, sviluppato da Vertigo Studios (Arizona Sunshine) e pubblicato da Vertigo Games, è stato lanciato il 9 dicembre su Meta Quest 2, PlayStation VR e Steam con supporto multiplayer multipiattaforma per 4 giocatori. Attraverso il cross-play è possibile sfidarsi con un massimo di 4 giocatori e una lobby social con un massimo di 32 online. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale su Oculus Quest:

Dai creatori di Arizona Sunshine arriva un epico sparatutto in VR dal gameplay intenso. Fai squadra con gli amici e affronta un mondo ostile in VR pieno di feroci non-morti trasformati dal freddo implacabile.

Caratteristiche

Avventurati in solitaria o in quattro giocatori in un apocalittico mondo VR ispirato agli anni ’80.

Esplora le rovine di una post apocalittica Los Angeles in evoluzione e prendi in mano il futuro della città.

Combatti orde gigantesche, mostri speciali e boss colossali.

Crea, potenzia e brandisci armi letali e poteri devastanti con movimenti reali.

Combatti in frenetici combattimenti 4 vs 4.

After The Fall è disponibile per PC tramite Meta Quest e Steam su PlayStation VR.