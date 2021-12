Dice Legacy: nuovo update gratuito per le festività

Il titolo di DESTINYbit e Ravenscourt, ovvero Dice Legacy, sta per ospitare tanti nuovi contenuti aggiuntivi grazie all’arrivo di un aggiornamento totalmente gratuito, lanciato dalla software house in occasione delle festività natalizie. Il nuovo update, dal titolo “A Storm is Coming” diverrà presto disponibile per tutti i giocatori.

L’aggiornamento per il roguelike survival city-builder basato sui dadi (nonché vincitore del Most Original Game Award della gamescom), include un sistema meteorologico completamente nuovo, costituito da 16 diverse condizioni meteo che porranno nuove sfide ai giocatori esperti.

Questi fenomeni meteorologici, che vanno dalla siccità alle piogge abbondanti, sono previsti all’inizio di ogni stagione e portano vari effetti che potrebbero migliorare o complicare la situazione. In arrivo, inoltre, due nuovi scenari per la modalità di gioco introdotta il mese scorso, chiamata “Forging a Realm“. Questi scenari sono i seguenti:

Bizzarre Demands , un’esperienza in stile randomico in cui ogni costo ed esigenza è nelle mani del destino;

Building a Following , dove l’unico modo per ottenere nuovi dadi è soddisfare le richieste della gente.

Uscito lo scorso settembre, Dice Legacy sta per ricevere il suo terzo aggiornamento con “A Storm is Coming”. L’update in questione approderà sul gioco di DESTINYbit a partire dal 21 dicembre 2021 alle ore 17:00 nostrane, sia per i giocatori PC che per quelli di Nintendo Switch.