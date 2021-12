Luna Xmas Edition, retrofeste su C64

Luna Xmas Edition è l’inattesa quanto gradita riedizione di uno Shoot ‘em up indie basato sul classico titolo per Commodore 64, Halloween. Il tutto, però, viste le attuali festività in corso, rivisitato in salsa natalizia. Se siete tra i tanti appassionati di Retrogaming moderno, e magari amate anche il Natale, il titolo fa decisamente per voi. Il gioco è stato segnalato dal portale specializzato Indie Retro News e lo trovate in questa pagina. Se invece volete vedere la pagina dello sviluppatore, invero parecchio scarna, dovete andare qui.

Shallan ed il suo team ci mettono nei panni di una potente strega, che ha dovuto attraversare pericolose caverne evitando molte ondate di nemici, il gioco Luna Xmas Edition, si nota subito alle prime partite, è parecchio difficile, con la morte sempre in agguato, e questo farà la felicità dei giocatori più hardcore. Sì, infatti, Luna è tornata ed è pronta per questo Retro Natale! Ma a differenza del gioco precedente, che pur ha avuto parecchio successo tra il retro popolo indie, giocando nei panni di una strega, in questo tuttavia si cavalca una Raindeer ed il compito è di dover spazzare via quanti più nemici del Natale possibili, e, vi assicuriamo, sono davvero tanti, con lo scopo di ottenere un punteggio sempre più alto, spazzando via ogni record. Riusciremo a sconfiggere tutti i diversi tipi di nemici presenti? Una barra di potenziamento e un alto livello di difficoltà ci attendono, e basta sola piccola mossa sbagliata per avere una morte istantanea! Il gioco presenta anche una stupenda colonna sonora realizzata in chiptune attraverso il celebre chip SID, tutta da gustare.

Di seguito i crediti ufficiali dell’appassionante titolo natalizio Luna Xmas Edition:

Credits :

Trainer …. Prowler of Army of Darkness, Dark Lords of Chaos

Original Supply …. Black Beard of Army of Darkness

Linking …. Prowler of Army of Darkness, Dark Lords of Chaos

Docs …. Optic Freeze of Army of Darkness

Test …. Optic Freeze of Army of Darkness