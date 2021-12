Gran Turismo 7: nuovi dettagli sulla versione PS5

Dopo una lunghissima attesa, finalmente ci siamo. Stiamo per addentrarci nell’anno in cui uscirà il tanto atteso Gran Turismo 7 di Polyphony Digital. Sebbene si sia già visto molto del gioco e siano state spiegate parecchie funzionalità tramite i “Behind the Scenes“, oggi Kazunori Yamauchi ha condiviso su YouTube un video trailer parecchio interessante.

Gran Turismo 7, come molti già sanno, sarà un prodotto cross-gen (analogamente a quanto è successo a Forza Horizon 5, valido sia su Xbox One che su Xbox Series X/S), ovvero giocabile sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Il trailer di cui sopra, giustappunto, approfondisce il rapporto che Gran Turismo 7 intratterrà con il DualSense e, soprattutto, l’hardware di PlayStation 5.

Nel nuovissimo “Behind the Scenes”, il producer della serie di simulazioni automobilistiche ha fornito ai giocatori alcune preziosissime informazioni relative a ciò che emergerà dalla versione PlayStation 5 della nuova iterazione di Gran Turismo. Nel video trailer, che troverete in calce alla news, potrete osservare il ruolo che ricoprirà l’iconico DualSense, dotato di feedback aptico e grilletti adattivi.

Non solo, perché anche l’hardware, come accennato in precedenza, svolgerà un ruolo fondamentale. Relativamente alla risoluzione, elevato frame-rate e ray-tracing di qualità, bisogna attribuirne il merito al sistema messo a disposizione da PlayStation 5. Gran Turismo 7, vi ricordiamo, è in arrivo il prossimo anno, più precisamente a partire dal 04 marzo 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4.