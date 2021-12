WRC 10: arriva l’editor per le auto

Nacon e KT Racing Studio presentano alcuni dei migliori design di livree realizzati dalla community di WRC 10 il videogioco ufficiale della FIA World Rally Championship, disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC e Epic Games Store, usando il nuovo editor di auto.

Una grande novità di WRC 10 è lo strumento completo di personalizzazione delle auto che invita la community del gaming ad andare oltre i limiti della propria immaginazione. Con WRC 10, è ora possibile creare livree completamente uniche, basate su una trentina di veicoli presenti nelle categorie WRC, WRC 2, WRC 3, Junior WRC, ma anche sui veicoli storici del gioco. Colori, forme, adesivi, loghi, scritte. Più di 30.000 livree sono state create dall’uscita del gioco, per più di 19 milioni di tappe giocate sin dall’uscita, per una media di circa 200.000 tappe giocate al giorno. Il concept di Franjo utilizza tutti gli strumenti di editing che si trovano in WRC 10 e ha vinto su molti degli altri concorrenti principali con una livrea estremamente dettagliata: è sia un omaggio al rally con l’integrazione di note e anche uno speciale layout di scena semplificato, mentre strizza l’occhio al cinquantesimo anniversario della World Rally Championship nel 2022.

Con WRC 10, il principale simulatore di corse fuoristrada si reinventa ancora una volta e permette di finire la stagione 2021 in cima al podio e rivivere i momenti più intensi al volante di auto iconiche per celebrare i 50 anni della competizione. Potrete gareggiare in sei rally storici, tra cui Acropoli, San Remo, Germania, Argentina. Avrete a disposizione oltre venti auto leggendarie, tra cui Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota. Saranno disponibili ben quattro nuovi rally: Estonia, Croazia, Belgio e Spagna e oltre cinquantadue squadre ufficiali della stagione 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC).

WRC è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Epic Games Store.