Persona 4 Golden in arrivo su PS4 e Switch?

Sebbene sia da parecchio che ne discute, ancora non ci sono tracce di una versione PlayStation 4 o Nintendo Switch del celebre progetto di Atlus, Persona 4 Golden. Il titolo, versione enhanced del quarto capitolo della saga rilasciato su PlayStation 2 e PlayStation 3 nel 2008. L’unica versione che gli è stata concessa dalla software house è quella per PC, arrivata lo scorso anno su Steam.

Proprio a causa del grande successo che la versione Steam di Persona 4 Golden ha generato, non sorprenderebbe troppo se Atlus decidesse di crearne un port su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ad avallare ancor di più l’ipotesi dell’arrivo sulle due console, è stato l’annuncio di Persona 4 Arena Ultimax per PS4, PC e Switch.

Oltre a ciò alcuni utenti del web hanno notato su Twitter che, se modifichi l’URL del sito web ufficiale di Persona 4 Arena Ultimax aggiungendo “/v2”, si potrà notare un elenco di giochi previsti nella “Midnight Channel Collection” per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ebbene, in suddetto elenco, si può notare la presenza sia di Persona 4 Arena Ultimax che di Persona 4 Golden, purtroppo non ancora annunciato su altre piattaforme.

Non è tutto, perché un famoso insider di Nintendo ha pubblicato un post su di un blog, che afferma che il titolo uscito su PlayStation Vita arriverà davvero su PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’utente di nome Zippo, inoltre, sostiene che sarebbe in lavorazione anche una versione remastered di Persona 3 Portable (entrambe dovrebbero uscire nel 2022).

The midnight channel collection is P4AU and P4G combined. A archived page of the V2 version from 5 days ago doesn't have it. pic.twitter.com/Z0jpErfyDA

— Faz (@ScrambledFaz) December 15, 2021