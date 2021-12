Rainbow Six Extraction: il nuovo trailer mostra la torretta di Jager

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Operator Showcase per Rainbow Six Extraction, questa volta incentrato su Jager. Armato di una torretta automatizzata, può posizionarla sia per sparare agli ostili che per eliminare qualsiasi proiettile lanciato contro la tua squadra. Recentemente è stato pubblicato il trailer sulle granate a gas di Smoke.

Apparentemente possono essere posizionate più torrette, è possibile gestire in questo modo una squadra più orientata alla difesa, con Jager che sembra una buona scelta per la strategia. Ogni mappa può avere un obiettivo casuale da un pool di 13, dal salvataggio di un ostaggio alla difesa di un punto, quindi ci sono molti posti in cui le torrette possono tornare utili. Il titolo costerà sui € 40 e include anche un Buddy Pass per invitare due amici a giocare gratuitamente per un periodo di 14 giorni. Di seguito una panoramica tramite il sito PlayStation:

Per decenni, la squadra Rainbow ha fatto da scudo contro le più pericolose minacce globali immaginabili. Ora dobbiamo affrontare la più grande minaccia di sempre: l’invasione di un alieno mutante e letale. Per sopravvivere dovrai adattare la tua strategia di continuo.



Caratteristiche

Forma una squadra e gioca a questo FPS tattico cooperativo per 1-3 giocatori.

Padroneggia 4 livelli di difficoltà regolabili, una modalità classificata e un sistema di progressi articolato. Fai salire di livello le abilità degli operatori in nuovi modi e ottieni nuove armi e nuovi oggetti estetici e scopri la storia dietro all’invasione.

Gioca con gli amici su qualsiasi piattaforma grazie al supporto del Cross-play.

0 tra armi e dispositivi, 18 operatori personalizzabili, 12 vaste mappe, 13 tipi di missione, 13 tipi di nemici, contenuti post-lancio gratuiti.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal 20 gennaio 2022 per Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC tramite Epic Games Store e Google Stadia. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.