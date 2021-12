Call of Duty: disponibile un nuovo evento a tema natalizio

Con la lotta al Krampus, la caccia all’Elf Team Six e tantissimi regali e bundle festivi, Fervore festivo è arrivato per diffondere gioia in Call of Duty Vanguard, Call of Duty: Warzone Pacific, Call of Duty Mobile e non solo. In più, Call of Duty Endowment partecipa alla Jingle Jam 2021. Preparate l’elenco dei compagni di squadra e osservate bene gli angoli: Fervore festivo sta arrivando in Call of Duty con tantissime sorprese per buoni e cattivi.

Fervore festivo approderà in diverse esperienze di Call of Duty, tra cui Vanguard e Warzone Pacific, con modalità, eventi e ricompense a tempo limitato fino al nuovo anno, insieme a tantissimi sconti su bundle classici e nuove offerte a tema festivo.

Preparatevi a fare incetta dei tantissimi contenuti di Fervore festivo questo dicembre: