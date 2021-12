Sifu: annunciata la versione fisica per PS4 e PS5

Microids ha annunciato l’arrivo della versione fisica di Sifu per la primavera 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo sul kung fu in sviluppo da parte di Sloclap, arriverà, come vi abbiamo fatto sapere precedentemente, su PS4, PS5 e PC (via Epic Games Store) dall’8 febbraio. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche di Sifu, attraverso la pagina del PlayStation Store:

Sifu è la storia di un giovane allievo di Kung Fu e del suo percorso in cerca di vendetta, sulle tracce degli assassini della sua famiglia. Solo contro tutti, nessun alleato, soltanto nemici. Per riuscire nella sua impresa e onorare il ricordo della sua famiglia, potrà fare affidamento solo sulla sua padronanza del Kung Fu e su un misterioso ciondolo.

Sul sentiero della vendetta:

La caccia ai tuoi nemici ti condurrà negli angoli più nascosti della città, dalle periferie oppresse da gang di criminali agli algidi corridoi dei palazzi aziendali. Hai un solo giorno, e innumerevoli nemici sul tuo cammino. Il tempo sarà il prezzo da pagare per ogni errore commesso.

Adattarsi è l’unico modo:

Un uso astuto dell’ambiente a tuo vantaggio e un attento posizionamento saranno la chiave per la sopravvivenza. Usa tutto ciò che hai a tua disposizione: oggetti da lancio, armi improvvisate, finestre e ripiani… Le probabilità sono tutte a tuo sfavore, e non ti sarà mostrata alcuna pietà.

L’addestramento non finisce mai:

Il Kung Fu si padroneggia attraverso l’esercizio, un percorso per il corpo e per la mente. Impara dai tuoi errori, sblocca abilità esclusive e trova la forza dentro di te per padroneggiare la distruttiva tecnica del Kung Fu Pak Mei.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la versione fisica sulle console Sony.