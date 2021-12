Halo Infinite: il nuovo evento natalizio arriverà il 21 dicembre

Il prossimo evento multiplayer per Halo Infinite di 343 Industries è Winter Contingency e inizia il 21 dicembre. Disponibile fino al 4 gennaio 2022, l’evento distribuirà ricompense gratuite ogni giorno. Tutto quello che dovete fare è giocare una partita.

Tali ricompense includono un accessorio per l’armatura, pezzi di armatura, una targhetta gratuita, emblemi e rivestimenti a tema natalizio per il proprio Spartan e le proprie armi. Resta da vedere se gli oggetti saranno disponibili per l’acquisto dal negozio in-game. Come tale, 343 Industries ha annunciato modifiche a Fracture: Tenrai che aggiungerà l’armatura e la posa di Kabuto al Pass Eventi.

Questo è in aggiunta a più sfide evento che appariranno anche più frequentemente in modo che i giocatori possano sbloccare le ricompense più velocemente. Fracture: Tenrai ritorna il 4 gennaio 2022. Halo Infinite è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC.